مصرع شخص إثر انقلاب سيارة في البحيرة

لقى شاب يبلغ من العمر 20 عامًا مصرعه صباح اليوم؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة علي الطريق الزراعي أمام قرية التوفيقية في مركز إيتاي البارود في محافظة البحيرة.



وتلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة إخطارًا من العميد محمد زايد مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الزراعي في دائرة المركز.



وعلى الفور، انتقل الرائد إسلام السعدني، رئيس مباحث مركز شرطة إيتاي البارود لمكان الواقعة، وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الزراعى بدائرة المركز، وأسفر الحادث عن مصرع "أحمد مدحت راشد"، 20 سنة، مقيم شبرا الخيمة محافظة القليوبية، وتم نقله لمشرحة مستشفى إيتاي البارود العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.