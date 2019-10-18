الجيش الإسرائيلي يعتقل طفلًا ويقوده لجهة مجهولة (فيديو)

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، مقطع فيديو يرصد إفراج الجيش الإسرائيلي عن الطفل خالد غنام، بعد اعتقاله وقيادته إلى جهة مجهولة.



وقالت ندوة غنام، والده الطفل المعتقل: إن ابنها بات أسيرًا لدى إسرائيل، وكانت تعد له حفلة عيد ميلاده الثانى عشر عندما علمت بما حدث لابنها خالد، مؤكدة أن نجلها لا يستطيع النوم بدونها، وأنها لم تنم طوال الليل خوفا أن يحدث له مكروه.



وأضاف "غنام"، مدير نادي الأسير في قلقيلية: "أنه لابد الإفراج عن خالد وفقًا للقوانين الدولية المعروفة لدى العالم كله، مشيرًا إلى أن إسرائيل تضرب بعرض الحائط جميع كل هذه القوانين، وحتى هذه اللحظة لم نجهل مصير الطفل خالد، ونطالب بكافة الجهات الحكومية ذات الشأن والمسئولية من أجل الإفراج عن الطفل خالد غنام".

