غزل المحلة للفنون الشعبية تتألق بالرديسية.. صور

تستمر فعاليات احتفال الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة د. أحمد عواض بتعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثانى بمناسبة ميلاده يوم 22 أكتوبر، والتى تقام تحت رعاية د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، فى الفترة من 16 إلى 22 أكتوبر الجارى، من خلال فرق الفنون الشعبية بالهيئة والتى يبلغ عددها ثمانية فرق مشاركة بالاحتفال، حيث شاركت فرقة ملوى للفنون الشعبية بتقديم فقراتها الاستعراضية المعبرة عن الفن الشعبى بمحافظة المنيا بقصر ثقافة دهميت وسط حضور جماهيرى، وقدمت الفرقة فقرات راقصة منها "التحطيب، العصايا، الشعبيات، خطوبونى يا أبوالحسن، القصب، امانة عليك يامراكبي، يابنت".



استقبل مسرح قصر ثقافة الرديسية فرقة غزل المحلة، والتى تشارك هذا العام فى الاحتفال بعدد من الفقرات الاستعراضية المعبرة عن الفن الشعبى بوجه بحرى ومنها "غزل فلاحي، العجانة، الدراويش، الميه، العنب، العمال، المولد، الفرح، افراح المحلة، السبوع، العرقسوس، الغوازي، الشمعدان، القطن"، كما شاركت فرقتا توشكى والشلاتين التلقاءيتين بتقديم رقصات تلقائية تعبر عن تراث النوبة والبيئة بمحافظة البحر الأحمر، حيث قدمت فرقة توشكى رقصات "الزراعة، الصياد، الغزل النوبي، ليلة الحناء، توشكي الأمل، التعاون والعمل الجماعي، بالإضافة لرقصات سودانية، أفراح النوبة.. زفة العريس"، الاراجيد، كذلك قدمت فرقة الشلاتين رقصات "الفرح، الحنة، السيف، السيرا وهى تعبر عن التنافس بالكرباج بمصاحبة الإيقاع".