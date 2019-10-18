بالصور.. فرقة رضا تتألق في أرمينيا

شاركت فرقة رضا، في الأسبوع الثقافي المصري الذي تنظمه السفارة المصرية بيريفان العاصمة، بدعوة من سفير مصر بأرمينيا السفير بهاء الدسوقي، وأبهرت الفرقة الجمهور أمس، من خلال مشاركتها في الفعاليات بـ 11 راقصا وفنانا من أبنائها، بحضور مدير الفرقة الدكتور محمود صلاح.



وجاءت مشاركة الفرقة في أول أيام عروضها بعرض فني مكون من أهم وأشهر رقصاتها، والتي تُعبّر عن الفن الشعبي المصرى باستعراضات "لقصر بلدنا، الأسكندراني، الطبول، الحجالة، غريب الدار، سماح النوبة، التنورة، النوبة"، وذلك على مسرح Arno Babajanyan Music hall والذي رفع لافتتة كامل العدد، في ثاني أيام الفعاليات وبحضور سفير مصر بأرمينيا والفنانة انوشكا التي شاركت في اليوم الأول في افتتاح الأسبوع الثقافي، كما أن الجمهور تفاعل مع عروض الفرقة بشكل كبير سواء من الأرمن أو من الجالية المصرية.



كما شاركت الفرقة اليوم بعرض فني قصير داخل حرم جامعة يريفان أمام طلبة قسم اللغات الشرقية وبحضور السفير بهاء الدسوقي ورئيس الجامعة، وقد ساد جو من البهجة والسعادة بين طلبة الجامعة وأساتذتها لمشاهدة هذا الفن المصرى الراقي والتعرف عليه، وأيضًا التقاط الصور التذكارية مع أعضاء الفرقة من الراقصين والفنانين.



وستقوم الفرقة بعرض فني في أشهر ميدان بيريفان للجمهور الأرميني خلال فعاليات أيام الأسبوع الثقافي، لتؤكد أنها الممثل الحقيقي للرقص الشعبي المصري، وترفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية، بصدق راقصيها ومديرها، وقدرتهم على العطاء، وإبهار الجمهور، وتقديم أروع صورة عن الفن المصري الأصيل.