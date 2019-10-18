قوافل التعمير ومحاربة الإدمان بثقافة الوادى الجديد

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الوادى الجديد، حيث أقيمت احتفالية اليوم الواحد بمناسبة العيد القومى للمحافظة تضمنت محاضرة ثقافية بعنوان "قوافل التعمير" حاضرها أحمد محمد زيدان موجه بالتربية والتعليم بالمعاش، وتحدث عن الطرق الحديثة والمصانع والمشروعات بمحافظة الوادى الجديد، إلى جانب أمسية شعرية لنخبة من أدباء الخارجة منهم بسام السيد عبدالمنحى، معوض سعيد أحمد، بالإضافة إلى فقرة لاكتشاف المواهب منها "شعر، غناء، تقليد"، بجانب فقرة فنية عرض لتخت موسيقى عربية قدمت من خلالها كوكتيل أغانى وطنية ولاقت تفاعل الجمهور.



نفذ بيت ثقافة المعصرة ورشة فنون تشكيلية عن انتصارات أكتوبر، كما نظم بيت ثقافة القصر مسابقة ثقافية لتزويد معلومات الرواد وتنمية مهاراتهم، وببيت ثقافة المنيرة أقيمت ورشة حرف بيئية، بينما أقام بيت ثقافة الجديدة ورشة للرسم والتلوين مع الرواد، بجانب ذلك نظم محاضرة ثقافية بعنوان "الدروس المستفادة من حرب أكتوبر" وذلك بمدرسة الجديدة الثانوية، كذلك عقد قصر ثقافة موط محاضرة ثقافية بعنوان "انتصارات أكتوبر"، تناولت البطولات التى قدمت من الجيش دفاعا عن ارض الوطن، ونظم بيت ثقافة الشباب محاضرة بعنوان "مكافحة الإدمان" بمدرسة الثانوية الزراعية.



اختتم قصر ثقافة الطفل ورشة التشكيل بالزلط بقصر الطفل مع الفنان إسماعيل بحضور مدير عام الفرع، بينما قدمت مكتبة الطفل والشباب بغداد قراءة قصة الأتوبيس السحرى للرواد، وعقد قصر ثقافة الخارجة أمسية شعرية بمناسبة نصر أكتوبر حيث ألقى نخبة من الشعرء بالعديد من قصائدهم ومنهم ناصر محسب، ناصر دمرداش، حسين عبدالمنعم، معوض سعيد أحمد، إلى جانب تنظيم محاضرة بعنوان "مكافحة الإدمان" بالمدرسة الثانوية الزراعية بالخارجة حاضرها محمد سعيد حسن أحمد، وتحدث عن الأسباب التى تؤدى إلى الإدمان وماهى سبل الوقاية منه.