شبين الكوم للموسيقى العربية تحتفل بالعيد القومى للغربية

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة بالمركز الثقافى بطنطا، احتفالاتها بالذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر والعيد القومى لمحافظة الغربية.



وفى ثانى أيام الاحتفال بالعيد القومي، شاركت فرقة شبين الكوم للموسيقى العربية، أهالى الغربية للاحتفال بهذة المناسبة بقيادة الفنان الدكتور سمير القمرى.



وسط تفاعل جماهيرى، قدمت الفرقة باقة من الأغانى الوطنية منها "صباح الخير ياسينا، حبايب مصر، قولوا لمصر تغنى معانا، النجمة مالت ع القمر، ابنك يقولك يابطل، ام البطل، اهيم شوقا".



شارك فى الحفل نجوم الفرقة "محمد عارف، مريم علاء، إسماعيل جاد، أميرة الشاذلى، خالد دبا، أسماء فودة، أحمد زاهر"، وذلك بحضور مدير عام ثقافة المنوفية ومدير قصر ثقافة شبين الكوم.