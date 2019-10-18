بورسعيد للفنون الشعبية تتألق على مسرح ثقافة أسوان

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة د. أحمد عواض، إقامة احتفالاتها بتعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثانى بمناسبة ميلاده يوم 22 أكتوبر الجارى، والتى تقام تحت رعاية د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، فى الفترة من 16 إلى 22 أكتوبر الجارى، حيث شاركت فرقة بورسعيد للفنون الشعبية بتقديم فنونها الاستعراضية المعبرة عن التراث البورسعيدى والموروث الشعبى لآلة السمسمية وما يخص عمال البحر في الصيد، والقنال، والمبوطية على مسرح قصر ثقافة أسوان، وقدمت عددا من الفقرات الفنية منها "اللعب بالمعالق، أه يا للى، الصياد، أم الخلول، بتغنى لمين ياحمام"، وقد تفاعل الحضور من الجماهير معها بشكل مميز، الفرقة بقيادة الفنان محمد حسن صالح.



جدير بالذكر أن الفرقة شاركت فى عدد من المهرجانات منها مهرجان دول البحر الأحمر الثانى مصر ومهرجان الكشفى الدولى بمصر، مهرجان مارسين بتركيا، مهرجان الطبول الدولى الأول بمصر، مهرجان اسبرطة بتركيا، مهرجان بارتين ومهرجان مرسن بتركيا، مهرجان حوض البحر الأبيض بفرنسا، مهرجان الطبول الدولى الثانى بمصر، مهرجان أتنا بإيطاليا، مهرجان هانوى للرقص الشعبي بفتنام، وقد حصلت على عدد من الجوائز، منها المركز الأول بمهرجان شتناوف دى فو بفرنسا، درع منظمة السيوف باليونان، مهرجان الحجر والشمس، مهرجان سلتيكا، جائزة الصقر الذهبى بتونس بمهرجان بنزرت.