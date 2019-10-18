برلمانى: مصر تتألق عالميًا بمدينة العلمين الجديدة

أكد المهندس أمين مسعود عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن اصطحاب وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، لخبراء ومستثمرين مصريين مشاركين في مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"؛ لزيارة المشروعات القومية الكبرى بمدينة العلمين الجديدة أكبر دعاية للاستثمار والسياحة المصرية فى منطقة الساحل الشمالى، مشيرا إلي أن انبهار المصريين بهذه المدينة الساحرة، ما يؤكد أن مصر تتألق عالميا فى عالم التشييد والبناء وانشاء المدن المليونية.



وقال فى بيان له أصدره اليوم، إن جولة الوزيرة والوفد في مشروع الأبراج المطلة على ساحل البحر المتوسط، لمشروع المدينة الترفيهية المكون من ٤٢ منشأة، وجولة في الممشى السياحي المطل على ساحل البحر ومارينا اليخوت ستكون له أثاره الإيجابية الكبيرة للترويج لهذه المدينة عالميا، مشيدا بتصريحات الوزيرة التى أكدت فيها أن ما تشهده العلمين الجديدة من طفرة إنشائية حديثة يعبر عن طبيعة توجه الدولة المصرية نحو مصرنا الجديدة المتطورة والرائدة، كذلك يعكس الأفكار الخلاقة للقيادة السياسية بهدف استغلال الساحل الشمالي المصري بصورة أكثر تأثيرا وفعالية، فمدينة العلمين ستصبح وجهة ثقافية وتجارية وسياحية وتعليمية للمصريين وغيرهم ما يجعل منها مقصدا طوال العام.



تجدر الإشارة إلى أن مدينة العلمين الجديدة داخل الحدود الإدارية لمحافظة مطروح بطول 48 كم من الطريق الدولي (الإسكندرية – مطروح)، وهي أول مدينة مليونية في الساحل الشمالي، وتعتبر إحدى مدن الجيل الرابع، وتتسم بضخامة المشروعات العالمية التي تقام عليها كأفضل المدن السياحية في مصر؛ حيث تشمل مراكز تجارية عالمية وأبراج سكنية وسياحية، كما يعد مشروع مدينة العلمين الجديدة فرصة؛ للتغلب على التكدس السكاني في مصر عن طريق الاستفادة من الساحل الشمالي كوجهة سكنية، فضلًا عن جذبها للسياحة طوال السنة.