برلمانى: مبادرة "السيسى" بتشكيل قوة عسكرية عربية باتت ضرورة

أكد محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أهمية تصريحات السفير أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، التى أكد فيها أنه لا أحد ينكر حقيقة عبور عناصر إرهابية من فرنسا وبريطانيا وبلجيكا وبولندا وبلدان عربية عبر الحدود التركية، وأن أنقرة لم تمتنع عن تشجيع الإرهابيين بالدخول إلى أراضيها للمرور إلى سوريا.



وطالب النائب المجتمع الدولى والأمم المتحدة ومجلس الأمن على وجه الخصوص، بإعطاء أكبر اهتمام لتصريحات الأمين العام لجامعة الدول العربية التى قال فيها: "حينما يموت 500 ألف سوري على الأقل وحينما ينزح ما يقرب من 10 ملايين، ويتجه 4 ملايين إلى اللجوء، فهذا هو التدمير"، مطالبًا المجتمع الدولى بأن يتحمل مسئولياته التاريخية تجاه غزو واحتلال رجب طيب أردوغان الشمال السورى.



كما طالب "زين الدين" جامعة الدول العربية باتخاذ خطوات تنفيذية ضد سياسات السلطان التركى المهووس رجب طيب أردوغان، مؤكدًا أنه آن الأوان لتنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى بتشكيل قوة عسكرية مشتركة عربية لمواجهة جميع التحديات والمخاطر التى تواجه الأمن القومى العربى.