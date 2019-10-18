رسميًا: أشلى كول يعود من جديد لدعم تشيلسى

انضم أشلي كول إلى زميله السابق فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي، حيث إنه عمل فريق منذ الـ15 عامًا.



حصل بطل الدوري الإنجليزي الممتاز ثلاث مرات في أكاديمية تشيلسي للشباب كمدرب لأقل من 15 عامًا، وسيتطلع إلى جلب المحصول التالي من الشباب إلى فريق لامبارد الأول المدير الفني للفريق الأول لتشيلسي.



في أول مقابلة له منذ توليه المنصب، قال كول: عليك أن تكون لاعبًا ذا حرفة مثقولة لتلعب مع فريق كتشيلسي "البلوز" حتى يريد هؤلاء اللاعبون السابقون الذين يؤثرون ويحاولون مساعدة الجيل القادم على التطور ويكونوا لاعبين أفضل، لقد كان تشيلسي سريعًا وربما كان أحد الأندية الأولى التي استفادت بالفعل من هذا الأمر، ليس فقط مع المدربين بل مع الموظفين في فريق الإعارات والإدارات الأخرى، لإعادتهم للاستفادة من خبراتهم.



أمضى كول معظم حياته المهنية في أرسنال وتشيلسي، قبل أن ينهي فتراته في لوس أنجلوس جالاكسي وروما ومقاطعة ديربي.



لعب الفائز في دوري أبطال أوروبا تحت قيادة العديد من المدربين الرائعين، ويأمل في تبني بعض سماتهم في أسلوب التدريب الخاص به.