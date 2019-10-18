الأحد حفل تأبين شيخ لاعبى الأراجوز "صابر المصرى"

يستضيف بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية؛ حفل تأبين شيخ لاعبي الأراجوز "صابر المصري"، وذلك يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر في تمام الساعة السادسة مسًاء.



تتضمن فقرات الحفل كلمة تأبين للدكتور نبيل بهجت، وشهادات من أكاديميين ولاعبين شعبين وأعضاء فرقة ومضة لعروض الأراجوز وخيال الظل، حول رحلة العم صابر في إحياء الأراجوز، ويعرض الحفل لقطات حية من حياته وعروض الأراجوز من قبل رفقائه وتلاميذه ومحبيه.



يذكر أن "صابر المصرى" انضم لفرقة الأرجواز منذ لحظة التأسيس وشارك في جميع عروضها التي قدمت في أكثر من ثلاثين دولة بلغات مختلفة، منها: "على الأبواب، وأراجوز دوت كوم، وخلو بالكم، وعلى الزيبق، وحجا وحاكم المدينة، وملاعيب شيحة، والعرض الأخير، وأحلام ملك، والتمساح وصندوق الحكايات، ورحلة الأراجوز، وحكمة الأراجوز، وشعبيات، وقرب واتفرج، وجحا المصري والإيطالي، وعن الخوف والحب نحكي، وهكذا تكلم الأراجوز"، وغيرها.



وللعم صابر خبرة كبيرة في فن الأراجوز، فكان أكبر ذاكرة حافظة لهذا الفن، فهو الذي مارسه على مدار 60 عامًا وأسهم بعروضه في تجربة إحيائه مرة أخري حتي تم تسجيله باليونيسكو 2018. وفاز العّم صابر المصري بجائزة الكنوز البشرية الحية من الشيخ سلطان القاسمي 2016، كما كرمته الهيئة العربية للمسرح 2015، لكونه أهم فنان للأراجوز آنذاك في الوطن العربي.