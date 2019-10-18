حقيقة فرض ضرائب على السجائر وكروت الشحن (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا يرصد أبرز الشائعات التى تم تداولها مؤخرا عبر وسائل التواصل الاجتماعى.



ونفى التقرير، الشائعة المتعلقة بتسريح أعداد كبيرة من موظفى الجهاز الإدارى للدولة توفيرا للنفقات، بينما فى الحقيقة هى سعى الحكومة لتطوير ورفع كفاءته دون المساس بحقوق الموظفين أو تسريحهم.



وتضمن التقرير، شائعة فرض ضريبة جديدة على السجائر والمشروبات الغازية وكروت الشحن لتمويل تطبيق منظومة التأمين الصحى، لكن الحقيقة هى عدم وجود أى ضرائب جديدة وعدم فرضها إلا بنص قانونى بموافقة البرلمان.



وأشار التقرير إلى أن هناك شائعة وهي وقف الحكومة استقبال طلبات التصالح فى مخالفات البناء، مؤكدا أنه فى الحقيقة أعلنت وزارة الإسكان أنهم مستمرون فى تلقى جميع الطلبات المقدمة من المواطنين دون رفض أى طلب، إضافة إلى شائعة إلغاء الإعفاءات الجمركية فى قانون الجمارك الجديد، إلا أن وزارة المالية أعلنت بعدم المساس بها بمشروع القانون الجديد الخاص بها.

