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مصر

"التعليم": البوابة الإلكترونية مستمرة.. و291 ألف متقدم حتى الآن

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 02:18 م
جريدة الدستور
نورهان عبدالرحمن
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن البوابة الإلكترونية متاحة لجميع الراغبين فى تسجيل بياناتهم ولن تغلق خلال فترة محددة وأنها الآلية التنفيذية المعتمدة من الوزارة لإجراء التكليف الوظيفى وفق حاجة المدارس الحكومية والخاصة.

وكشفت الوزارة، إن إجمالي المتقدمين حتى صباح اليوم الجمعة بلغوا 290913 متقدم للتسجيل على البوابة الإلكترونية للوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة، وذلك منذ إنطلاق التسجيل على البوابة الإلكترونية يوم الأربعاء الموافق 9 أكتوبر 2019.

وتعمل البوابة الإلكترونية على فحص مستندات عدد 97310 متقدم أتموا المرحلة الأولى للتسجيل حتى صباح يوم الجمعة، وبلغ عدد طلبات التقدم للتطوع 1997 طلب بينما بلغ عدد الإناث المسجلين 209121 من إجمالي عدد المتقدمين.

وكانت وزارة التربية والتعليم الفني أعلنت عن انطلاق أكبر بوابة عربية إلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة بجمهورية مصر العربية؛ www.egmoe.org، والتي ستكون بمثابة بنك معلومات وبوابة تواصل مباشر مع المؤهلين للعمل بمدارس الوزارة (معلمين ـ إداريين – عمال)، وسيتم إتاحتها للمدارس الخاصة والدولية للاستعانة بهم عند طرح إعلانات للتعيين؛ للتحقق والتأكد من الجودة، كما تم إتاحة خدمة التطوع لمن يرغب في المشاركة في العمل التربوي وسيكون وفق شروط الوزارة والتوظيف الأمثل للموارد، لافتًة إلى أن البوابة يوجد بها ذكاء اصطناعي يقيس مهارات المعلمين ويحدد المعلم الكفء عن طريق المهارات لتحويلها إلى مكافآت مادية.

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