ضبط 13 سائقًا لتعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون.



أسفرت الحملات خلال 24 ساعة في مجال فحص السائقين عن فحص 145 من سائقي السيارات على الطرق السريعة؛ للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 13 منهم.



يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.