منير أديب: تركيا تحاول إخراج أمراء الدم من السجون الكردية

قال منير أديب، الباحث المتخصص في شئون الجماعات الإرهابية، إن تركيا تتحرك من مشروع تحاول أن تفرضه على المنطقة العربية، خاصة أنه يدعو إلى إثارة الفوضى وتهديد الأمن والسلم بكل المنطقة العربية.



وأضاف "أديب"، عبر مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، أن العدوان التركي على سوريا هو السر الحقيقى وراء احتضان جماعات الإسلام السياسى على الأراضى التركية، مؤكدًا أن لها دورًا كبيرًا بالصومال ودول الساحل والصحراء.



وأشار "أديب"، إلى أن تركيا تحاول جاهدة إخراج قيادات وأمراء الدم الذين دخلوا السجون الكردية، لافتًا إلى خروج منهم أعداد كبيرة قد بلغ 1000 مقاتل التابعين لتلك التنظيمات الإرهابية، مؤكدًا أنهم يدعون الحرية والديمقراطية وأنهم ضد الدم.