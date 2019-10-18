تقرير: مهاجم ميلان الشاب على رادار برشلونة

وضع نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم المهاجم البرتغالي الشاب رافاييل لياو -20 عاما، ضمن البدائل

المقترحة لتدعيم صفوفه في المستقبل القريب، حسبما أفاد موقع "كالتشيو ميركاتو" الشهير، اليوم الجمعة.



وأوضح الموقع أن لياو أقنع فريقه ميلان الإيطالي بمستواه بشكل هائل في الموسم الحالي، حيث تألق مع الفريق منذ أن انتقل إليه في صيف هذا العام قادما من ليل الفرنسي مقابل 28 مليون يورو.



وأضاف أن تألق اللاعب مع ميلان لفت أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة وفي مقدمتها برشلونة ولكن ميلان سيرفض بالتأكيد التفريط في اللاعب بسهولة، لاسيما وأن اللاعب يمتلك إمكانيات عالية إضافة لصغر سنه ما يعني أنه يمثل بطلا لميلان على مدار السنوات المقبلة.



وأشار الموقع إلى أن اللاعب ضاعف من الجدل الدائر بشأن انتقاله، حيث يقترب من التعاقد مع وكيل اللاعبين الشهير خورخي مينديز.



ولكن اللاعب يمثل جزءا مهما الآن في مشروع ميلان للتركيز على اللاعبين الشبان لإعادة بناء فريق قادر على حصد الألقاب محليا وأوروبيا.