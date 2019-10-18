الأمن يضبط 106 قضايا بيئية

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون.



أسفرت الحملات خلال 24 ساعة فى مجال ضبط المخالفات المرورية والبيئة عن ضبط 29615 مخالفة مرورية، 106 قضايا بيئية.



يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.