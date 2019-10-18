صرف 80 % من مقررات التموين لشهر أكتوبر

قال محمد راشد، عضو مجلس إدارة شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، إنه تم صرف مقررات التموين لشهر أكتوبر بنسبة 80%، لافتًا إلى أن اليوم الجمعة، يعمل "السيستم" لشركات الكروت الذكية بانتظام دون أي عطل في تفعيل ماكينة الصرف للسلع التموينية.



وأوضح "راشد" في تصريح خاص لـ"الدستور" أن كافة السلع الأساسية والغذائية متوفرة في منظومة التموين، ولا توجد أي شكاوى في نقص السلع.



وشدد "عضو شعبة المواد الغذائية"، على أن غالبية بقالي التموين، ومشروع جمعيتي يعملون خلال الإجازات الرسمية والإجازات الأسبوعية؛ لتكون فرصة للمواطنين والموظفين؛ للحصول على السلع خلال فترة الإجازة.



وتابع أن أبرز السلع التي يتم صرفها على المنظومة، تشمل طرح السكر على البطاقات بسعر 9 جنيهات ونصف، والأرز بسعر 9 جنيهات والزيت بسعر 19 جنيهًا.