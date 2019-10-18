الأمن يعيد 6 دراجات نارية

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون.



أسفرت الحملات خلال 24 ساعة في مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها عن إعادة 6 دراجات نارية.



يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.