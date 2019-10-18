بطل العالم في رياضة السومو: اللعبة تعتمد على القوة والسرعة والمهارة (فيديو)

قال عبدالرحمن الصيفي، الحاصل على برونزية بطولة العالم برياضة السومو، إن السومو يعتمد في الأساس على الأقوى والأسرع والأمهر، مؤكدًا أن أي لاعب يريد أن يحصل على ميدالية ويتميز عليه أن يراعي تلك العوامل.



وأضاف "الصيفي"، خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح"، المُذاع على فضائية "dmc"، أن ميزان 85 كيلو إلى 115 يعتبر الأصعب في اللعبة، مشيرا إلى أنه يتدرب لما يقرب من ساعتين يوميا وله نظام غذائي معين.



وأشار "الصيفي"، إلى أنه يفضل الوجبات التي تحتوى على بروتين، والمكملات الغذائية التى تعتبر شيء أساسي، لافتًا إلى أن أصعب المواجهات كانت أمام بطلي تايوان وإيران.