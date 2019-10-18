الزمالك يبدأ المفاوضات مع خليفة ميتشو

وقع اختيار الجهاز الإداري والفني في نادي الزمالك، على طارق يحيى لتولى القيادة الفنية للفريق الأبيض؛ تحسبًا لتعرض الفارس الأبيض لأي انتكاسة خلال المرحلة القادمة، تحت قيادة الصربي ميتشو المدير الفني الحالي للفريق.



وأفادت تسريبات من داخل القلعة البيضاء في القليلة الساعات الماضية عن إجراء العديد من الاتصالات من جانب إدارة الزمالك مع طارق يحيى المدير الفني الحالي للفريق البترولي "بتروجيت"، بعد تأجيل لقاء القمة أمام الأهلى لتولي مهمة الفريق، حال التعرض للهزيمة من قبل غريمه التقليدي النادي الأهلي.



يأتى تفاوض الزمالك مع يحيى فى ظل تراجع أداء ونتائج الفريق تحت قيادة الصربي ميتشو، وكان آخرها التعادل مع نادى إف سي مصر فى الجولة الثالثة لمنافسات الدوري الممتاز بواقع نتيجة 1-1 لكل منهما، وهو الأمر الذي أثار حنق الجمهور.