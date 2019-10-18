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نائب رئيس الوزراء اللبناني: نطالب برحيل الحكومة الحالية (فيديو)

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 01:56 م
جريدة الدستور
ياسمين عباس
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قال غسان حاصباني، نائب رئيس الوزراء اللبناني، إن الغاء اجتماع الحكومة اليوم هو قرار رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، متابعًا: "إننا في حزب القوات نطالب برحيل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة تكنوقراط".

وأكد "حاصباني"، عبر مداخلة هاتفية بفضائية "سكاي نيوز عربية"، أن الوضع الحالي استثنائي ويتطلب إجراءات استثنائية، مشيرًا إلى أننا طلبنا كثيرًا باتخاذ إجراءات وتحقيق مطالب الشعب وليس قرارات بفرض ضرائب جديدة، ونتمنى أن يستجيب الحريري ويقدم استقالته.

وكان قد توجه رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى إلى إلغاء جلسة الحكومة لتعذر وصول الوزراء إلى القصر الجمهورى بسبب التظاهرات أمام مبنى رئاسة الحكومة، حيث تشهد شوارع بيروت مظاهرات، بسبب قرار الحكومة لفرض رسوم على مكالمات الواتساب، حيث اندلعت أعمال عنف جراء قيام المتظاهرين بحرق الإطارات وقطع الطرق فى الشوارع.

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