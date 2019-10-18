مسرحية "أهلا رمضان" على منصة "WATCHiT"

أعلنت منصة "WATCHiT" الرقمية أنها ستقدم لمشتركيها حصريا، ولأول مرة، مسرحية "أهلا رمضان"، فى بداية نوفمبر القادم.



مسرحية "أهلا رمضان" من بطولة الفنان محمد رمضان، وتأليف وليد يوسف، وإخراج خالد جلال، ومن إنتاج شركة ثري فيجن للانتاج الفني.



و صرحت إدارة منصة WATCH iT بأن مسرحية "أهلا رمضان" هي باكورة الأعمال المسرحية الجديدة التي ستقدمها المنصة، بعدما حصلت الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية على حقوقها، وتعاقدت مع المنصة لتقديم نسختها الرقمية، وسيتوالي إضافة الكثير من المحتوي الرقمي في مختلف المجالات.