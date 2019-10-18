ارتفاع ضحايا تفجير مسجد أفغانستان لـ26 قتيلًا

ارتفع عدد ضحايا التفجير الإرهابي في مسجد بشرق أفغانستان، خلال صلاة الجمعة، إلى 26 شخصًا لقوا حتفهم؛ نتيجة انفجار داخل مسجد بإقليم ننجرهار.



وقال عطاء الله خوجاني، المتحدث باسم حاكم إقليم ننجرهار، إن الانفجار وقع داخل مسجد في منطقة الحسكة مينا.



وأضاف خوجاني: "سقط السقف بسبب الانفجار، ويخشى سقوط عشرة أشخاص على الأقل بين قتيل وجريح".



ولم تعلن أي جهة مسئوليتها حتى الآن.