ضبط 157 قضية مخدرات بحوزة 169 متهمًا

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون.



أسفرت الحملات خلال 24 ساعة في مجال ضبط قضايا المخدرات عن ضبط 157 قضية مخدرات بحوزة 169 متهما، ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 19،089 كيلو جرام، وكمية من مخدر البانجو وزنت 25،880 كيلو جرام وكمية من مخدر الهيروين وزنت 2،175 كيلو جرام، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 150 جراما وكمية من مخدر الكيتامين وزنت 70 جراما، وكمية من مخدرى الآيس والشابو وزنت 25 جراما، وكمية من مخدر الأستروكس وزنت 2،200 كيلو جرام، وكمية من مخدر الفودو وزنت 915 جراما، 3002 قرص مخدر.



يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.