سميرة سعيد تخطف الأنظار في حفل عمان (صور)

شاركت الفنانة سميرة سعيد، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصور جديدة لها خلال إحيائها حفلا غنائيا فى مسقط بعمان.



وظهرت "سميرة" بإطلالة من اختيار الأستايلست سيدريك حدّاد، حيث ارتدت فستانا أسود طويلا تميز الجزء العلوى من التصميم بأنه مرصع بالتطريزات اللامعة، أما الجزء السفلى مصنوع من قماش التل، فيما أتسم التصميم ببعض التطريزات التى حملت اللون الذهبى، وقد حمل التصميم دار الأزياء العالمية لابورجوازي.



واعتمدت "سميرة" على تسريحة شعر من أنامل المصمم حمو محسن، فيما وضعت لها خبيرة التجميل sanziibeauty، مكياجا جذابا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر، وأكملت إطلالتها بمجوهرات راقية من Sha Fine Jewelry.