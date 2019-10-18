ألمانيا: القيود على صادرات الأسلحة لتركيا لا تزال سارية

رحبت الحكومة الألمانية بالاتفاق على وقف إطلاق النار في شمال شرق سوريا، مبقية في المقابل على وقف تصدير الأسلحة لتركيا.



وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية اليوم الجمعة، إن الغموض لا يزال يكتنف الكثير من الأسئلة المتعلقة بالعواقب السياسية للعملية العسكرية التركية، مضيفا: أن "تشديد سياسة تصدير الأسلحة لتركيا" لا تزال سارية.



وذكر المتحدث أن وزارة الخارجية الألمانية ترحب بكل ما يساهم في إنهاء العمليات القتالية في شمال شرق سورية وتهدئة الأوضاع وحماية المدنيين، وقال: "نأمل أن يؤدي وقف إطلاق النار إلى هدنة متينة، من أجل ذلك هناك حاجة إلى الاستعداد من كافة الأطراف لحل القضايا الخلافية عن طريق المفاوضات".



وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أعلنت أمس الخميس، عدم تصدير أية أسلحة أخرى لتركيا، على خلفية العملية العسكرية التي تقوم بها تركيا في شمالي سورية، وبذلك يتسع نطاق وقف تصدير الأسلحة الألمانية لتركيا عما كان معلنا من قبل.



وقالت ميركل أمس أمام البرلمان الألماني "بوندستاج" إن العملية العسكرية التركية ضد وحدات حماية الشعب الكردية في شمالي سورية تعد "مأساة إنسانية ذات تداعيات جيوسياسية كبرى".



وأضافت المستشارة: "ولهذا السبب فإن الحكومة الألمانية -في ظل الظروفالحالية- لن تورد أية أسلحة إلى تركيا".



وقبل ذلك كانت الحكومة الاتحادية أعلنت أنه لن يتم إصدار تصاريح لتصديرأسلحة لتركيا يمكن الاستعانة بها في النزاع.



وبناء على تصريحات ميركل حاليا، فإن الحكومة الاتحادية لن تصدر أية تصاريح لتوريد أية أسلحة إلى تركيا بعد ذلك، أيا كان نوع هذه الأسلحة.



كما يمكن أن تعني تصريحات ميركل أيضا أنه تم وقف توريد الصفقات المصرح بها بالفعل.