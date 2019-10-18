تنفيذ 72763 حكمًا قضائيًا متنوعًا

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون.



أسفرت الحملات، خلال 24 ساعة، عن تنفيذ 72763 حكما قضائيا متنوعا، منها 255 حكم جناية، و20354 حكم حبس جزئي، و4191 حكم حبس مستأنف، و36221 حكم غرامة، و11742 حكم مخالفة.



يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

