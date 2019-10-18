الداخلية توجه قافلة طبية للكشف مجانا على أهالي قرية بالقليوبية

وجه قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، قافلة طبية ضمت كافة التخصصات مدعومة بصيدلية لصرف الأدوية اللازمة، على مدار ثلاثة أيام، لتوقيع الكشف الطبى على أهالى قرية حلابة بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.



وأسفرت جهود تلك القافلة عن توقيع الكشف الطبى على 1169 مريضا، وتم صرف العلاج اللازم لهم بالمجان.



يأتي ذلك فى إطار الدور المجتمعي الذي تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة في تقديم الرعاية الصحية لهم ورفع العبء عن كاهلهم.