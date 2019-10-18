وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون.



أسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 48 قطعة سلاح نارى بحوزة 44 متهمًا، منها 12 بندقية آلية و7 بنادق خرطوش و4 طبنجات و25 فرد محلي و507 طلقات مختلفة الأعيرة و15 خزينة متنوعة و230 قطعة سلاح أبيض.



يأتى ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.