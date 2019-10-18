قريبا.. "يوميات رجل يركض" لـ فريد عبد العظيم

تعاقد الكاتب الروائي فريد عبد العظيم٬ علي نشر أحدث إبداعاته٬ رواية "يوميات رجل يركض" مع منشورات إبييدي للنشر والتوزيع.



وعن الرواية قال في تصريح خاص للدستور: "تدور حول عبد المعبود أو "عبودة" كما يطلق عليه كلقب شهرة٬ بطل كرة قدم محترف معتزل، يسرد مذكراته لصحفي يريد أن ينشر كتابا عن قصة نجاحه الكبير، وانتقاله من اللعب في الشارع إلى اللعب في أكبر نادي في الدولة تحت قيادة (الجنرال) أقوي وأشهر مدرب كرة قدم، والأحداث المثيرة التي أدت لاعتزال عبودة بعد صراعه العنيف مع الجنرال بسبب رفض عبودة تنفيذ بعض القرارات التي تخالف مبادئه.



يذكر أن فريد عبد العظيم روائي وقاص، ولد بالقاهرة عام 1983، ونشرت له العديد من القصص القصيرة في الصحف والمواقع الإليكترونية. كما شارك في ورشة الرواية الأولى التي نظمتها الدار المصرية اللبنانية عام 2017 ووصلت مسودة عمله إلى القائمة القصيرة. كما صدرت له رواية بعنوان " خوفًا من العادي" عن دار روافد للنشر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2019.



كما تأهل للمشاركة في مشروع دعم المواهب في مجال الكتابة بإقليم شمال أفريقيا الشرق الأدنى 2018 مشروع قصص القاهرة القصيرة٬ الذي نظمه معهد جوته بالتعاون مع مؤسسة بنك التعمير الألمانيKFW.

