حساسين: "الإرهابية" وراء شائعات انتشار الالتهاب السحائى

اتهم الدكتور سعيد حساسين، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى، جماعة الإخوان الإرهابية بأنها وراء شائعات الالتهاب السحائى لتخويف أولياء الأمور الطلاب والتلاميذ ومن ثم خلق حالة من البلبلة والجدل، مؤكدًا أن جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات والتيارات الإرهابية والتكفيرية اصيبوا بالهوس والجنون بعد أن أصبح الشعب المصرى العظيم على وعى وإدراك كاملين بحرب منصات السوشيال ميديا والآلة الإعلامية التابعة لهذه التنظيمات ضد الدولة المصرية والمدعومة بملايين الدولارات من قطر وتركيا.



وأشاد "حساسين" فى بيان له أصدره، اليوم، بوعى المصريين ونجاحهم فى إفشال جميع محاولات الإرهابيين لإحداث حالة من الفوضى والبلبلة داخل المجتمع المصرى، مؤكدُا أن هذه الجماعات الإرهابية المارقة فشلت فى إحداث وخلق حالة عدم الاستقرار باستخدام كل الأوراق التى فى يدها من محاولات افتعال ثورات وهمية وغير حقيقية، ومن تشكيل خلايا عنف وإرهاب واغتيالات، فهى لذلك تلجأ لأى عارض فتعمد لتضخيمه أو التهويل منه وإضافة الأكاذيب حوله لخلق حالة من الخوف والقلق لدى المواطنين ولتشكيك المواطنين فى الحكومة وفى مؤسسات الدولة، وأكبر مثال على ذلك ما فعلته الجماعات الإرهابية من ترويج أكاذيب وشائعات مغرضة حول انتشار مرض الالتهاب السحائى.



يذكر أن قنوات جماعة الإخوان الإرهابية التى تبث من قطر وتركيا، إضافة إلى منصات السوشيال ميديا التابعة لهذه الجماعة روجت لوجود حالات التهاب وبائى فى المدارس، إلا أن وزارة الصحة نفت إصابة تلميذتين بإحدى مدارس محافظة الإسكندرية بمرض الالتهاب السحائى الوبائى، وأوضحت، أنه فور ورود بلاغ يفيد بإصابة تلميذتين بمرض الالتهاب السحائى بإحدى مدارس محافظة الإسكندرية، على الخط الساخن (105) الخاص بغرفة الطوارئ الوقائية بالوزارة، الإثنين الماضى تم تشكيل فريق من قطاع الطب الوقائى لتقصى الواقعة والوقوف على حقيقة الأمر، حيث توجه الفريق بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية إلى المستشفيين اللذين بهما الحالتان، وتبين أن الحالتين مصابتان بنزلة معوية وحالتهما مستقرة.