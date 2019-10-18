ضبط قضية هجرة غير شرعية خلال 24 ساعة

تمكنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية من شن عدة حملات أمنية مكبرة؛ لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.



أسفرت الحملات خلال 24 ساعة في مجال مكافحة جرائم والهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات، عن ضبط قضية.



يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها من خلال تشديد الرقابة على كافة المنافذ.