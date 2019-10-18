المستكاوى: صورة الإسلام مرهونة بتصرفات أبنائه

قال الدكتور صلاح المستكاوي، من كبار علماء الجمهورية التونسية، أن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجمهورية مصر العربية أنجز منجزًا عظيمًا في خدمة الإسلام، من خلال نشر الفكر الوسطي المستنير، ومواجهة الفكر المتطرف، معلنًا تبنيه حملة الأوقاف المصرية "هذا هو الإسلام ".



وأضاف المستكاوى، أن صورة الإسلام مرهونة بتصرفات أبنائه، وقد شهد قيام سيدة فرنسية بالذهاب إلى مسجد تطلب من إمامه أن يعلم نجلها ما يعلمه لابن جارتها المسلمة وما رأته من بر الابن لأمه المسلمين، لافتًا إلى أنه يجب أن نتعامل بأخلاق الإسلام التى تقدم الصورة المنضبطة للخلق الإيمانى الذى يبنى الكون ولا يهدمه.