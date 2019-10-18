الرئيس البرازيلى يزور الصين الخميس المقبل

يُجري الرئيس البرازيلى "جايير ميسياس بولسونارو"، زيارة رسمية إلى الصين خلال الفترة بين 24 و26 أكتوبر الجاري.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ"، فى تصريح، اليوم الجمعة، إن زيارة الرئيس البرازيلي تأتى تلبية لدعوة من الرئيس الصيني "شي جين بينج".