RevUP Advertisements
الرئيس البرازيلى يزور الصين الخميس المقبل
الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 11:05 ص
أ ش أطباعة
يُجري الرئيس البرازيلى "جايير ميسياس بولسونارو"، زيارة رسمية إلى الصين خلال الفترة بين 24 و26 أكتوبر الجاري.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ"، فى تصريح، اليوم الجمعة، إن زيارة الرئيس البرازيلي تأتى تلبية لدعوة من الرئيس الصيني "شي جين بينج".
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ"، فى تصريح، اليوم الجمعة، إن زيارة الرئيس البرازيلي تأتى تلبية لدعوة من الرئيس الصيني "شي جين بينج".