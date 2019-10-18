القليوبية تفوز بالمركز الثاني في رصد الأمراض المعدية

فازت محافظة القليوبية بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية في رصد الأمراض المعدية، من خلال التقييم الذي نفذته وزارة الصحة والسكان.



وقال الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، في بيان له اليوم الجمعة، إنه تم تكريم أطباء قسم الطب الوقائي والترصد بالقليوبية، مشيرا إلى أن هذا التكريم يعكس المستوى الذي حققه أبناء القليوبية من جهد كبير تبذله مديرية الصحة بالمحافظة في كل النواحي الصحية والعطاء الذي يقدمه أبناء القليوبية في طريق التقدم والتطوير، ليس فقط في الخطة العلاجية للتطوير بل أيضا في الخطة الوقائية لمنع انتشار الأمراض.