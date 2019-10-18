الصين تطلق قمرًا صناعيًا لتكنولوجيا الاتصالات

أطلقت الصين قمرا صناعيًا جديدًا لتكنولوجيا الاتصالات، من مركز إطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.



وذكرت الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء - في بيان اليوم الجمعة- أن القمر الصناعي تم إطلاقه الساعة 23:21 مساء أمس (بتوقيت بكين)، موضحة أنه سيتم استخدامه بشكل أساسي في تجارب تكنولوجيا الاتصالات متعددة النطاق وعالية السرعة.