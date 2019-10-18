مساعٍ كورية لتسوية الخلافات مع اليابان

ذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، أنه من المتوقع أن يبعث الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه-إن" رسالة خطية إلى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بمناسبة زيارة رئيس الوزراء الكوري الجنوبي "لي ناك-يون" إلى اليابان؛ لحضور حفل تنصيب الإمبراطور الياباني.



وقال "لي" في تصريح صحفي، إنه يعتقد بأنه يمكن تسوية القضايا المعلقة أثناء ولاية مون وآبي، مؤكدًا أن الرئيس مون له إرادة قوية.



وأفاد رئيس الوزراء الكوري الجنوبي بأن سول وطوكيو تجريان حوارًا مغلقًا، فيما يتعلق بالخلاف الأخير بين البلدين، الناتج عن قضايا العمل القسري، مضيفًا أن الحوار سيزداد سرعة في حال دعم زعيميهما.



وفيما يتعلق بقرار سول، بإنهاء اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية مع اليابان، قال "لي" إن بلاده يمكن أن تعيد النظر في سحب قرارها، إذا سحبت اليابان قيودها.



ونشأ الخلاف الأخير بين البلدين؛ إثر فرض طوكيو لقيود على صادراتها إلى سول؛ وفسرته اليابان وقتها على أنه خطوة انتقامية لقرارات المحكمة العليا بكوريا الجنوبية، التي أمرت الشركات اليابانية بتعويض ضحايا العمل القسري في كوريا الجنوبية، خلال الاستعمار الياباني في شبه الجزيرة الكورية (1910-1945).