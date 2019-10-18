ضبط 805 كيلو أسماك فاسدة في البحيرة

شنت مديرية أمن البحيرة، برئاسة اللواء مجدي القمري، مدير الأمن، حملة تموينية بالتنسيق على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة والمخابز؛ للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة والقضاء على الغش التجاري ومتابعة مدى التزام التجار بالأسعار وفحص شكاوي المواطنين ومنع استغلالهم، والحفاظ على صحتهم، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



وأسفرت الحملة التي شارك فيها العقيد وجدي الصيرفي رئيس مباحث التموين، عن ضبط 805 كيلو أسماك فاسدة، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي في مركز ايتاى البارود.



ونجحت الحملة في ضبط 50 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على جميع الكميات المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.