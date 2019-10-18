ماراثون "دراجات" بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا للتأكيد على أهمية ممارسة الرياضة فى بناء جسم صحى سليم

اقبال كبير من طﻻب الجامعة واعضاء هيئة التدريس .. الدكتور محمد العزازى رئيس الجامعة : هدفنا تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة واقامته مرتين سنويا .. ووزير الشباب والرياضة يشيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لتنظيمها أكبر ماراثون رياضى للدراجات .. ويؤكد : تحقق أهداف الدولة فى العلم والرياضة ونعمل على تحويل ممارسة الرياضة لتكون أسلوب حياة وليس تقليدا لأحد



وسط مشاركة كبيرة من الطﻻب وأعضاء هيئة التدريس ،نظمت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة ماراثون رياضى للدراجات صباح اليوم الجمعة فى مدينة 6 أكتوبر وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والدكتور محمد العزازى رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.





وأطلق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة إشارة بدء الماراثون بمشاركته والدكتور عمرو الحداد نائب وزير التعليم العالى من مقر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا مرورا بشوارع مدينة 6 أكتوبر وسط مشاركة كبيرة من طﻻب 13 كلية بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة وعمرو الليثى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



وقاد الماراثون الرياضى كﻻ من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد عزازى رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وسط فرحة عارمة من الطﻻب خاصة وأن هذا الماراثون الرياضى يعد الاكبر للجامعة وهو اﻻول من نوعه بمشاركة طﻻب الكليات المختلفة وأعضاء هيئة التدريس والذى يأتى تنفيذا لمبادرة القيادة السياسية للاهتمام بالرياضة فى مصر عامة والجامعات خاصة من خﻻل التشجيع على ممارسة ركوب الدراجات فى الجامعات المصرية والحياة العامة.





وصرح الدكتور محمد العزازى رئيس الجامعة أن هذا الماراثون يقام فى إطار الأنشطة الطلابية التى تنظمها الجامعة تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء للتأكيد على الدور المجتمعى الذى تحرص عليه الجامعة حيث يشارك فى الماراثون مجموعة من طلاب الجامعة يمثلون 13 كلية الى جانب نخبة من أعضاء هيئة التدريس ووكلاء الكليات ونجوم الفن والرياضة ليتحول الماراثون الي مارثون رياضى فنى شامل .



وأوضح الدكتور محمد العزازى رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أن الهدف الرئيس للماراثون هو توعية طﻻب الجامعة باهمية ممراسة الرياضة بشكل عامة ومنتظم باﻻضافة الى التركيز على رسالة امتﻻك كل شاب وطالب وطالبة دراجة رياضية للتخفيف من حدة التلوث البيئى وتكوين جسم رياضى صحى .



وأكد رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أن الجامعة تمتلك فريق رياضى من الطالبات حقق بطوﻻت عديدة فى مسابقات رياضية مختلفة مضيفا أن الجامعة ستحرص على تنظيم هذا الماراثون الرياضى مرتين سنويا لتشجيع الطﻻب على الرياضة.





وأكد الدكتور محمد العزازى أن دول أوروبا تعتمد بشكل كبير على الدراجات بدل السيارات وهذه ثقافة نحرص على نشرها بين الطﻻب فى الجامعة لتكوين وتشكيل جيل رياضى من الطﻻب والطالبات.



ووجه الدكتور محمد عزازى رسالة للطﻻب بضرورة ممارسة الرياضة يوميا سواء كانت بركوب الدراجات او ممارسة رياضات أخرى لتكوين جسم صحى سليم.



وأشاد رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمشاركة وزير الشباب والرياضة طﻻب الجامعة فى الماراثون الرياضى مؤكدا أنهم يحرصون على ان تكون ممارسة الرياضة أسلوب حياة.







وأضاف الدكتور خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أن إقامة هذا المارثون يدعم الدور الهام لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فى دعم القضايا التربوية الى جانب التأكيد على دور العلم فى مواجهة التحديات المختلفة التى تواجه الوطن وأيضاً حث الشباب على ممارسة الرياضية وتوعيتهم بأهمية ممارسة الألعاب المختلفة التى تنعكس بالإيجاب على بناء العقل والجسم السليم.



وأشاد الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لما تقدمه على المستوى العلمى والرياضي مؤكدا أن تنظيم ماراثون رياضي للدراجات فى الجامعة يحقق أحد اهم اهداف الدولة فى مجالة الرياضة والصحة عبر تشجيع الطلاب والشباب على ممارسة الرياضة ولذلك نؤكد دائما علي اهمية تلك الفاعليات وماراثون الدراجات يمثل اهمية كبيرة للشباب بما يعود علي كل منهم بشكل ايجابي لتحفيزهم على ممارسة الرياضة التى يدعمها دائما ويؤكد عليها بشكل مستمر الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وأشار وزير الشباب والرياضة أن يحرص على تفعيل وتشجيع ممارسة رياضة الدراجات فى الحياة بشكل عامة والجامعة المصرية وان هناك خطة لتحقيق ذلك فى الفترة المقبلة، مؤكدا أن الوزارة تعمل على أن تكون ممارسة الرياضة بشكل عام و الدراجات بشكل خاص أسلوب حياة للمصريين وليس تقليدا لأحد فى الخارج.

ومن جانبه قال الدكتور عمرو الليثى أن الجامعة حريصة على ممارسة طﻻبها للرياضة جنبا إلى جنب مع العلم ولذلك قررت اﻻستمرار فى تنظيم الأحداث الرياضية ومنها الماراثون الذى اطلقه وزير الشباب والرياضة مؤكدا أنه تم عمل استبيان للطﻻب الراغبين فى المشاركة ولقى المارثون اقبالا كبيرا من الطﻻب والطالبات.



ومن جانبهم أشاد طﻻب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بالماراثون الرياضى الذى نظمته الجامعة لهم مؤكدين انهم حرصوا على المشاركة بهدف ممارسة الرياضة ﻻنه تشكل وتكون جسد صحى سليم.

