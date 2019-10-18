انطلاق مسيرات العودة في غزة بشعار "لا للتطبيع"

يستعد قطاع غزة، اليوم، لانطلاق الجمعة الـ 79 من مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار، تحت شعار "لا للتطبيع"؛ رفضًا لكل أشكال التطبيع السياسي والاقتصادي والإعلامي والرياضي.



وطالبت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة الكبرى، بالمشاركة في فعاليات اليوم بعد صلاة العصر مباشرة، على أرض مخيمات العودة الخمس المنتشرة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.



وأكدت "الهيئة" استمرار المسيرات بطابعها السلمي؛ حتى تحقق أهدافها.