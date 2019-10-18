ضبط 9180 عبوة صلصة فاسدة في البحيرة

شنت مديرية أمن البحيرة برئاسة اللواء مجدي القمري مدير الأمن، حملة تموينية مكبرة بالتنسيق على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة والمخابز للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة والقضاء على الغش التجاري ومتابعة مدى التزام التجار بالأسعار وفحص شكاوى المواطنين، ومنع استغلالهم والحفاظ على صحتهم، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



اسفرت تلك الحملة التي شارك فيها العقيد وجدي الصيرفي رئيس مباحث التموين، عن ضبط 765 كرتونة صلصة تقدر بحوالي 9180 عبوة صلصلة مجهولة المصدر، وتظهر عليها علامات التلف والفساد وبدون فواتير بأحد مخازن السلع الغذائية بمدينتى أبو حمص، ودمنهور.



تم التحفظ على الكميات المضبوطة وجاري تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.