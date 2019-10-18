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استمرار الاحتجاجات في بيروت بسبب الضرائب (فيديو)

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 10:47 ص
الاحتجاجات في بيروت
الاحتجاجات في بيروت
ياسمين عباس
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عرضت فضائية "اكسترا نيوز"، مقطع فيديو يرصد استمرار الاحتجاجات في بيروت بسبب فرض ضرائب جديدة، حيث نظم محتجون مسيرة في بيروت في ثاني يوم من احتجاجات مناهضة للحكومة على خلفية أزمة اقتصادية عميقة.

وتجمع الآلاف أمام مقر الحكومة في وسط بيروت في أكبر احتجاجات يشهدها لبنان منذ أعوام، مما أجبر مجلس الوزراء على التراجع عن خطط فرض رسوم جديدة على المكالمات الصوتية عبر تطبيق واتساب.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على بعض المحتجين بينما وقعت اشتباكات في الساعات المبكرة من اليوم الجمعة، وتناثرت قطع من الزجاج على الأرصفة بعد تهشم عدة واجهات متاجر ومُزقت اللوحات الإعلانية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن محتجين أغلقوا الطرق في الشمال والجنوب ووادي البقاع ومناطق أخرى، إضافة إلى إغلاق المدارس بموجب تعليمات من الحكومة.

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