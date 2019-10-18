واشنطن تفرض رسوما جمركية إضافية على سلع أوروبية

فرضت الولايات المتحدة، رسوما جمركية إضافية على سلسلة واسعة من السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي، بقيمة 7.5 مليارات دولار.



وجاء هذا الإجراء الجديد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الرغم من التحذيرات الأوروبية من فرض رسوم جمركية على بضائعها وكذلك التهديدات الأوروبية باتخاذ تدابير انتقامية..حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" اليوم الجمعة.



وتشمل الرسوم الجمركية الإضافية الطائرات التي تنتجها مجموعة "إيرباص" للصناعات الجوية وعددا من المشروبات الكحولية.