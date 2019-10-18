حماية النيل تزيل 131 حالة تعدٍ بالمحافظات

كشف تقرير قطاع حماية وتطوير نهر النيل بوزارة الموارد المائية والرى، إزالة 131 حالة تعدٍ على نهر النيل بكل المحافظات خلال الأسبوع الجاري، على نفقة المخالفين وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمحلية المعنية.



وقال المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، اليوم الجمعة، إنه تم تنفيذ عدة حملات مكثفة هذا الأسبوع أسفرت عن تنفيذ (١٣١) إزالة، منها ٣٢ إزالة بمحافظة الغربية، و١٣ بمحافظة البحيرة، و١٩ بمحافظة كفر الشيخ، و٤٢ إزالة بمحافظة الدقهلية، و١٦ بمحافظة المنيا، و١١ إزالة بمحافظة أسيوط، و9 إزالات بمحافظة قنا، ليسجل عداد النيل ٤٨٩٥٠ حالة تعدٍ على نهر النيل منذ انطلاق الحملة في يناير 2015.



وأوضح أن الحملات تستهدف توفير الاحتياجات المائية لكل القطاعات وتنفيذ المشروعات، ومنها مياه الشرب والري والحد من تلوث المجاري المائية، مما يؤثر على جودة المياه.