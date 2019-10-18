لأول مرة.. مركز سقارة ينظم دورتين لذوي الإعاقة

أكدت وزارة التنمية المحلية، حرصها على رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع المحافظات، وإعطائهم جميع الحقوق التي تكفل لهم حياة إنسانية كريمة تمكنهم من الاندماج في المجتمع والاستفادة من إمكانياتهم وقدراتهم وطاقتهم الإبداعية كأعضاء فاعلين في المجتمع، نظرا لاهتمام القيادة السياسية وجميع أجهزة الدولة بهم لدعمهم وضمان حقوقهم الإنسانية والصحية والاجتماعية، بما يعمل على تحسين حياتهم وتطورها بصورة تكسبهم الثقة بالنفس وبالمجتمع.



وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أن مركز التنمية المحلية بسقارة سينظم خلال العام التدريبي الحالي وللمرة الأولى حقيبتين تدريبيتين تتعلقان بذوي الاحتياجات الخاصة، الأولى لتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع المحافظات على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والثانية دورة تدريبية للعاملين بالمحافظات على كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، موضحا مساندة برنامج "مشروعك" الذي تنفذه الوزارة وإعطاؤه أولوية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم.