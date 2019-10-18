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عالم

مقتل مسلحين واعتقال 5 من "طالبان" في أفغانستان

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 10:38 ص
جريدة الدستور
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أعلن مسئولون عسكريون في أفغانستان، اليوم الجمعة، مقتل اثنين من مسلحي حركة طالبان، واعتقال 5 آخرين وتدمير مخابئ أسلحة خلال عمليات نفذتها القوات الخاصة الأفغانية في 4 من أقاليم البلاد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقال المسئولون إن القوات الخاصة نفذت عمليات في أقاليم أوروزجان وهلمند وفرح وغزني، أسفرت عن مقتل اثنين من مسلحي طالبان، وتدمير مخبأ أسلحة، في منطقة تارين كوت بإقليم أوروزجان، حسبما أوردت وكالة أنباء "خامه برس" الأفغانية.

وأضاف المسئولون، أن القوات الخاصة اعتقلت 4 من مسلحي طالبان، ودمرت مخبأ أسلحة في منطقة نهر السراج بإقليم هلمند، واعتقلت مسلحا خامسًا، ودمرت مخبأ أسلحة آخر في عملية أخرى في منطقة بالا بولوك التابعة لإقليم فرح، كما أسفرت عملية مداهمة قامت بها القوات في منطقة قره باغ بإقليم غزني عن تدمير مخبأ أسلحة.

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