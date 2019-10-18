محتجون يقطعون الطريق بالإطارات المشتعلة في لبنان

قام المحتجون في الشوارع والميادين اللبنانية وتحديدا قرية سعد نايل في محافظة البقاع، بقطع الطريق مرة أخرى بالإطارات المشتعلة.



كما انطلقت الدعوات للتظاهر في زحلة عند الساعة 11 أمام سراي زحلة، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام.



فيما قام عدد من أبناء منطقة البترون، بتوجيه دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ للتوجه إلى موقع تحرك البترون، والانضمام إلى المحتجين، ومواصلة التحرك الحضاري بالشكل الذي بدأ به.



وفي السياق نفسه، نصب المتظاهرون خيمة عند مفرق خريبة الجندي في عكار.