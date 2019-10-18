"بومبيو" يلتقي "نتنياهو" لبحث ملف "إيران"

من المقرر أن يبحث وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم، مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التطورات في سوريا والحاجة المستمرة إلى مواجهة السلوك المزعزع للاستقرار للنظام الإيراني في المنطقة.



وكان "بومبيو" وصل إلى الأراضي المحتلة فجر اليوم، للقاء نتيناهو، وكان في استقباله السفير الأمريكي بتل أبيب ديفيد فريدمان.



وقال بومبيو في تغريدة له على تويتر، فور وصوله لإسرائيل،:"من الجيد أن أزور إسرائيل اليوم وأتطلع إلى اللقاء وبحث طيف من المسائل المهمة، بما فيها التطورات والتحديات الإقليمية وأمن أقرب حليف وشريك لأمريكا".



ومن المقرر أن يتوجه بومبيو في وقت لاحق من اليوم إلى بروكسيل؛ لعقد اجتماع مع الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ.