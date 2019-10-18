النيابة تعاين حريق مصنع خشب في السلام

انتقل فريق من نيابة السلام، لمعاينة موقع حريق مصنع أخشاب بمدينة السلام، لبيان أسباب الواقعة.



كانت غرفة عمليات الحماية المدنية، تلقت إشارة من شرطة النجدة، مفادها وقوع حريق داخل مصنع أخشاب بمنطقة السلام، وعلى الفور تم الدفع بـ6 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق، لمنع امتداده للأماكن المجاورة، وتم السيطرة عليه وإخماده.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.